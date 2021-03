Verso la gestione della pandemia a Franco Gabrielli. Bocciata l’ipotesi Bertolaso sui vaccini a chi lavora: l’ordine per età non cambia (Di lunedì 1 marzo 2021) Il governo prova ad accelerare nel tentativo di presentare a breve un nuovo piano per la somministrazione dei vaccini contro il Coronavirus. A oggi, in Italia sono state somministrate 4.283.925 dosi. Ma le persone immunizzate, e che quindi hanno ricevuto anche il richiamo, sono solo 1.398.786. Come anticipato nei giorni scorsi, il piano del premier Mario Draghi punta a inoculare il numero maggiore di dosi, puntando, come nel Regno Unito, su una strategia monodose per arrivare a 600 mila dosi al giorno. Nessun cambio in corsa sull’ordine di priorità stabilito finora. Il criterio dell’età resta quello da seguire per la campagna, andando avanti quindi con gli over 70 dopo i più anziani. Non trova spazio l’ipotesi del consulente della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che nei giorni scorsi aveva ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Il governo prova ad accelerare nel tentativo di presentare a breve un nuovo piano per la somministrazione deicontro il Coronavirus. A oggi, in Italia sono state somministrate 4.283.925 dosi. Ma le persone immunizzate, e che quindi hanno ricevuto anche il richiamo, sono solo 1.398.786. Come anticipato nei giorni scorsi, il piano del premier Mario Draghi punta a inoculare il numero maggiore di dosi, puntando, come nel Regno Unito, su una strategia monodose per arrivare a 600 mila dosi al giorno. Nessun cambio in corsa suldi priorità stabilito finora. Il criterio dell’età resta quello da seguire per la campagna, andando avanti quindi con gli over 70 dopo i più anziani. Non trova spaziodel consulenteRegione Lombardia, Guido, che nei giorni scorsi aveva ...

