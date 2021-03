Sanremo 2021, Random – Torno a te (Di lunedì 1 marzo 2021) Random, all’anagrafe Emanuele Caso, concorrerà nella categoria Campioni con il brano Torno a te. Classe 1991, è uno degli artisti più giovani in gara a questo Festival di Sanremo. Nel 2018 la sua carriera inizia con il primo album Giovane oro, realizzato con il produttore Zenit, cui farà seguito, l’anno seguente, il singolo Chiasso, che inizia a farlo conoscere al grande pubblico. Nel 2019 Random pubblica il singolo Rossetto, grazie a cui viene selezionato come artista del mese da MTV New Generation. Negli ultimi due anni Random ha raccolto sempre più pubblico e lodi atTorno a sé, pubblicando l’ep Montagne russe e il singolo Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa, guadagnandosi il disco di platino. Tra le più recenti collaborazioni spicca quella con con Carl Brave nel singolo ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021), all’anagrafe Emanuele Caso, concorrerà nella categoria Campioni con il branoa te. Classe 1991, è uno degli artisti più giovani in gara a questo Festival di. Nel 2018 la sua carriera inizia con il primo album Giovane oro, realizzato con il produttore Zenit, cui farà seguito, l’anno seguente, il singolo Chiasso, che inizia a farlo conoscere al grande pubblico. Nel 2019pubblica il singolo Rossetto, grazie a cui viene selezionato come artista del mese da MTV New Generation. Negli ultimi due anniha raccolto sempre più pubblico e lodi ata sé, pubblicando l’ep Montagne russe e il singolo Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa, guadagnandosi il disco di platino. Tra le più recenti collaborazioni spicca quella con con Carl Brave nel singolo ...

WARNERMUSICIT : 27 febbraio 1993 27 febbraio 2021 28 anni fa @LauraPausini vinceva il Festival di Sanremo con ‘La solitudine’ iniz… - repubblica : Sanremo, Gaia: 'Ho la presunzione di cambiare le regole con la mia musica': 23 anni, l'esperienza dei talent (X Fac… - VanityFairIt : «Vado solo con la voglia di salire sul palco e far ascoltare una canzone. L’unica cosa che mi interessa è che chi m… - zazoomblog : Sanremo 2021 Amadeus nei guai: avete visto cos’è successo? - #Sanremo #Amadeus #guai: #avete #visto - MuredduGiovanni : RT @puresoulfree: Sanremo fa miracoli, per una settimana manda in vacanza il covid ???????? -