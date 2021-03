Sanità, Speranza: “La stagione dei tagli va chiusa definitivamente. Più risorse e risorse spese meglio: questa è la doppia sfida” (Di lunedì 1 marzo 2021) “La lezione del Covid ci dice che la stagione dei tagli va chiusa definitivamente e va proseguito con una grande stagione di investimenti perché le risorse che si mettono sulla salute sono le più importanti e le più decisive per migliorare la qualità della vita delle persone”. È quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della presentazione dei dati del Programma Nazionale Esiti 2020 di Agenas. “La stagione dei tagli dobbiamo mettercela alle spalle – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – e considerarla chiusa per sempre, è una stagione del passato che consideriamo lontana e superata. Più risorse e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) “La lezione del Covid ci dice che ladeivae va proseguito con una grandedi investimenti perché leche si mettono sulla salute sono le più importanti e le più decisive per migliorare la qualità della vita delle persone”. È quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto, in occasione della presentazione dei dati del Programma Nazionale Esiti 2020 di Agenas. “Ladeidobbiamo mettercela alle spalle – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – e considerarlaper sempre, è unadel passato che consideriamo lontana e superata. Piùe ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Speranza Perché basta una sola dose di vaccino anti COVID di Johnson & Johnson ...comunque di un risultato validissimo " basti pensare che l' Organizzazione Mondiale della Sanità ... La speranza è che il vaccino di Johnson & Johnson arrivi presto anche in Italia dopo l'approvazione ...

Da oggi la Sardegna è in zona bianca La zona bianca stabilita dal decreto del ministro della Salute Roberto Speranza non significa ... dell'Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna " potranno essere riaperte, con le ...

