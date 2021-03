Pirlo | “Chiesa non può fare la seconda punta Morata? Valuteremo domani Problemi anche per Fagioli”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Conferenza stampa in casa Juventus, con Andreache ha presentato la gara dicontro lo Spezia. Queste le sue parole: “Lo Spezia sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A sta facendo un grandissimo campionato. Chi pensava fosse cenerentola sta sbagliando perché sta dimostrando di potersela giocare alla pari con quasi tutte le squadre e ha fatto grandi risultaticontro le grandi. Sarà una partita difficile e importante per noi perché dobbiamo riscattare i due punti persi a Verona e continuare a lottare per lo Scudetto. Dobbiamouna partita intensa e dando subito ritmo dal primo minuto perché sappiamo che incontreremo una squadra di grande valore”. Su: “non è ipotizzabile da ...

La Spezia - Morata da valutare fino all'ultimo per la panchina,sicuro di giocare sulla fascia. Queste le poche anticipazioni di Andreain vista di Juventus - Spezia di domani sera. I bianconeri devono rimettersi a correre dopo il mezzo passo falso ...Nel frattempo la Juve stringe i denti, conche pensa a qualche nuovo esperimento.E FAGIOLI - Il primo " si legge sulla Rosea " è il cambio di ruolo di Federico, che ..."Chiesa non è ipotizzabile da seconda punta perché potremmo avere altre soluzione e perché non abbiamo altri esterni come lui poi sta giocando bene lì e continueremo a farlo giocare in quella ...Juventus-Spezia, parla Pirlo Pirlo () “Lo Spezia sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A. Si pensava fosse una cenerentola ma sta dimostrando di poters ...