Pietro Larizza, il riformatore che manteneva la parola data (Di lunedì 1 marzo 2021) "Bisogna vivere". Questo mi disse guardando un'antica libreria di una casa romana in cui si teneva un ricevimento privato. Una frase insolita per un uomo riservatissimo, sia in ambito privato che, per quanto possibile, in quello pubblico, ieratico e poco loquace. Una persona che teneva tutto dentro. È la prima immagine che mi sovviene di Pietro Larizza, scomparso questa notte a Latina dove era stato ricoverato il giorno prima. Quando si aprì con me in quel modo rimasi sorpreso: aveva da poco lasciato la Guida della Uil e il secondo governo di Giuliano Amato aveva approvato il suo approdo alla presidenza del Cnel. Perché Pietro Larizza è stato tante cose nella sua vita. Nato a Reggio Calabria il 21 luglio del 1935, impiegato presso la Cassa del Mezzogiorno, ha scalato tutti i gradini che lo hanno portato alla guida ...

