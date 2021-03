Nuovo dpcm Draghi | le regole che arriveranno fino a Pasqua

sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - stebellentani : Operazione riuscita. State tutti parlando ossessivamente di 50 persone (100? 200?) e si parlerà di questo per 2-3 g… - fattoquotidiano : SCUOLE CHIUSE Da oggi uno studente su tre tornerà a fare lezione da casa. Ecco la mappa delle chiusure Regione per… - vendutoschifoso : RT @IlZebraapois: Praticamente un disdicevole copia ed incolla ulteriormente aggravato. Il nuovo Dpcm marzo 2021 e Draghi che somiglia tro… - ZenatiDavide : Cosa ci aspetta fino a Pasqua. Le restrizioni di Draghi. Rimpiangere Conte?: Il nuovo Dpcm, che scattera’ il 6 marz… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm

Il Sole 24 ORE

... anche per le prossime settimane, in attesa poi dell'entrata in vigore del, previsto per il 6 marzo.GROSSETO " Sabato 6 marzo entrerà in vigore un, il primo a firma Mario Draghi , che, stando alla bozza del testo, dovrebbe essere valido per un mese, fino al 6 aprile, comprendendo anche il giorno di Pasqua e Pasquetta. Tra nuove misure ...Il governo corre ai ripari con il nuovo dpcm che confermerà le chiusure stabilite con il dpcm in scadenza il prossimo 5 marzo e sarà caratterizzato da una nuova stretta almeno nelle zone in area rossa ...Scattano anche nuove chiusure per le scuole: da lunedì più di un terzo degli studenti sarà a casa in Dad. Nell'ultima domenica di febbraio i cittadini si riversano nelle strade da Milano a Torino, a ...