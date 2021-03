“Mare Ionio” pagata per trasportare clandestini: la Procura di Ragusa apre un’inchiesta (Di lunedì 1 marzo 2021) Si accordavano per il trasporto a pagamento dei clandestini. È questa, in sostanza, l’accusa della Procura di Ragusa che sta indagando sul ‘salvataggio’ e di 27 immigrati sulla nave danese Maersk Etienne operante per conto della Ong Mediterranea saving humans-aps. E il trasporto sulla nave Mare Ionio. I fatti risalgono all’11 settembre 2020. In sostanza l’Ong avrebbe ricevuto denaro dalla imbarcazione danese. Ragusa indaga sul traffico di denaro per il trasporto dei clandestini Con questa ipotesi di reato (soldi in cambio del trasbordo) i magistrati hanno disposto perquisizioni a Trieste, Venezia, Palermo, Bologna. E ancora Lapedona, Mazara Del Vallo, Montedinove e Augusta (SR). Il trasferimento avvenne dopo 37 giorni dal soccorso sulla ‘Mare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Si accordavano per il trasporto a pagamento dei. È questa, in sostanza, l’accusa delladiche sta indagando sul ‘salvataggio’ e di 27 immigrati sulla nave danese Maersk Etienne operante per conto della Ong Mediterranea saving humans-aps. E il trasporto sulla nave. I fatti risalgono all’11 settembre 2020. In sostanza l’Ong avrebbe ricevuto denaro dalla imbarcazione danese.indaga sul traffico di denaro per il trasporto deiCon questa ipotesi di reato (soldi in cambio del trasbordo) i magistrati hanno disposto perquisizioni a Trieste, Venezia, Palermo, Bologna. E ancora Lapedona, Mazara Del Vallo, Montedinove e Augusta (SR). Il trasferimento avvenne dopo 37 giorni dal soccorso sulla ‘...

SecolodItalia1 : “Mare Ionio” pagata per trasportare clandestini: la Procura di Ragusa apre un’inchiesta - PietroLodi4 : Inchiesta della Procura di Ragusa sul rimorchiatore 'Mare Ionio' - 25O319 : @doluccia16 Che zona di mare consigli? Io pensavo allo Ionio. - mcaratozzolo58 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.4 ore 19:54 IT del 27-02-2021, Mar Ionio Meridionale (MARE) Prof=26Km #INGV_26150011 htt… - AeroportodiFano : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.4 ore 19:54 IT del 27-02-2021, Mar Ionio Meridionale (MARE) Prof=26Km #INGV_26150011 htt… -