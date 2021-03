Lombardia, Piemonte e Marche tornano in arancione, la Sardegna è la prima zona bianca (Di lunedì 1 marzo 2021) (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da oggi, lunedì primo marzo, a seguito delle ordinanze firmate venerdì 26 febbraio dal ministro della Salute Roberto Speranza, Basilicata e Molise sono entrate in zona rossa, mentre la Sardegna è la prima regione bianca in Italia. Lombardia, Piemonte e Marche sono passate invece dalla colorazione gialla a quella arancione, mentre la Liguria tornerà gialla dopo due settimane. Restano arancioni Abruzzo, Campania, Umbria e Emilia Romagna. Inoltre, da sabato 27 febbraio, nella città di Bologna e nei comuni della città metropolitana sono entrate in vigore le regole della cosiddetta zona arancione “rinforzata”, così come in alcuni comuni della provincia di Ravenna. In Umbria resta rossa ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da oggi, lunedì primo marzo, a seguito delle ordinanze firmate venerdì 26 febbraio dal ministro della Salute Roberto Speranza, Basilicata e Molise sono entrate inrossa, mentre laè laregionein Italia.sono passate invece dalla colorazione gialla a quella, mentre la Liguria tornerà gialla dopo due settimane. Restano arancioni Abruzzo, Campania, Umbria e Emilia Romagna. Inoltre, da sabato 27 febbraio, nella città di Bologna e nei comuni della città metropolitana sono entrate in vigore le regole della cosiddetta“rinforzata”, così come in alcuni comuni della provincia di Ravenna. In Umbria resta rossa ...

