L’omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla, il 4 marzo al Festival di Sanremo (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci sarà un omaggio a Lucio Dalla al Festival di Sanremo 2021, a cura dei Negramaro. In conferenza stampa è stato annunciato che la serata del Festival dedicata alla canzone d’autore sarà aperta Dalla band dei Negramaro, sul palco del Teatro Ariston per un omaggio a Lucio Dalla. Quando si pensa alla data del 4 marzo è impossibile non pensare al grande cantautore italiano scomparso nel 2012. Nato il 4 marzo del 1943 a Bologna, la data del 4 marzo ricorre anche in una canzone di Dalla, 4/3/1943, presentata nel 1971 da Lucio Dalla proprio al Festival della Canzone Italiana. Il testo era di Paola ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci sarà un omaggio aaldi2021, a cura dei. In conferenza stampa è stato annunciato che la serata deldedicata alla canzone d’autore sarà apertaband dei, sul palco del Teatro Ariston per un omaggio a. Quando si pensa alla data del 4è impossibile non pensare al grande cantautore italiano scomparso nel 2012. Nato il 4del 1943 a Bologna, la data del 4ricorre anche in una canzone di, 4/3/1943, presentata nel 1971 daproprio aldella Canzone Italiana. Il testo era di Paola ...

