La Serie A ricorda Davide Astori

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 marzo 2021) Mercoledì, in onore del terzo anniversario della morte di, laA ricorderà il capitano della Fiorentina con un omaggio nella giornata di campionato prevista quel giorno. Al minuto 13’00,’ su tutti i maxischermi degli stadi sarà proiettata per 13 secondi una foto di. Scelta non casuale: il 13 era infatti il numero di maglia che ha indossato per gran parte della sua carriera. Il presidente della LegaA, Paolo Dal Pino, ha dichiarato in merito: “è sempre nei pensieri di tutti noi. Un grande Capitano che si è contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future”. L'articolo ilNapolista.