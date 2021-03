Ecco dove erano finite le Sardine: Mattia Santori in una serie americana sul cibo italiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Le Sardine tornano, ma a colpi di mortadella. Mattia Santori, il leader del movimento delle Sardine, riappare sulle scene dopo essere scomparso dai radar per un po’ e questa volta si fa vedere sullo schermo, in un episodio di una docu serie tv americana sul cibo italiano, “Searching for Italy” a fianco dell’attore Stanley Tucci, che andrà in onda sulla CNN. Prima che il nostro Paese fosse travolto dall’emergenza Coronavirus, nel pieno delle campagne elettorali per le elezioni regionali, il movimento nato in opposizione alla Lega in Emilia Romagna era al centro del dibattito politico. Ma anche dell’attenzione mediatica con diversi esponenti delle Sardine, in primis il leader Mattia Santori, che ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) Letornano, ma a colpi di mortadella., il leader del movimento delle, riappare sulle scene dopo essere scomparso dai radar per un po’ e questa volta si fa vedere sullo schermo, in un episodio di una docutvsul, “Searching for Italy” a fianco dell’attore Stanley Tucci, che andrà in onda sulla CNN. Prima che il nostro Paese fosse travolto dall’emergenza Coronavirus, nel pieno delle campagne elettorali per le elezioni regionali, il movimento nato in opposizione alla Lega in Emilia Romagna era al centro del dibattito politico. Ma anche dell’attenzione mediatica con diversi esponenti delle, in primis il leader, che ...

fattoquotidiano : “Sono italiana residente a Dubai, dove ho scelto di fare il vaccino cinese. Ecco come funziona negli Emirati” - sole24ore : #Bitcoin, dove va la #criptovaluta? Perché l’analisi tecnica sconsiglia il fai-da-te. Ecco le indicazioni dei grafi… - sole24ore : Il primo #Dpcm firmato da #Draghi è pronto per essere approvato. E sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile. Oggi, luned… - LelaDipi : @12LukyNumber @corrini Ecco spiegato Cosa succede In tutte le città Io suono i bonghi Tu me li sfondi Di questo pas… - LOstiense : @realvarriale Tutti noi ci domandavamo cosa avrebbe potuto chiedere Varriale ad Orsato Ecco, aspettavamo questa pa… -