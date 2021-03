Dayane Mello riceve un aereo dai fan LGBT e scoppia una polemica (Di lunedì 1 marzo 2021) Dayane Mello è amatissima dai telespettatori LGBT che hanno seguito il GF Vip. Questo amore probabilmente è dovuto al fatto che la gieffina ha difeso i suoi baci con Rosalinda dalle perplessità di Samantha De Grenet, ma anche dal suo coming out quando ha dichiarato di essere stata innamorata della Cannavò. Stamani nei cieli di Cinecittà è volato un aereo pagato proprio dai fan gay, bisessuali, lesbiche e trans della modella brasiliana. Il messaggio sullo striscione era: “Dayane Mello, l’amore è per i coraggiosi. Fieri di te, LGBT fan“. A vedere per primo l’aereo è stato Tommaso Zorzi, che ha subito chiamato la coinquilina: “Che bello, è bellissimo, dice ‘l’amore è per i coraggiosi, LGBT fan’“. La Mello però è sembrata ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 marzo 2021)è amatissima dai telespettatoriche hanno seguito il GF Vip. Questo amore probabilmente è dovuto al fatto che la gieffina ha difeso i suoi baci con Rosalinda dalle perplessità di Samantha De Grenet, ma anche dal suo coming out quando ha dichiarato di essere stata innamorata della Cannavò. Stamani nei cieli di Cinecittà è volato unpagato proprio dai fan gay, bisessuali, lesbiche e trans della modella brasiliana. Il messaggio sullo striscione era: “, l’amore è per i coraggiosi. Fieri di te,fan“. A vedere per primo l’è stato Tommaso Zorzi, che ha subito chiamato la coinquilina: “Che bello, è bellissimo, dice ‘l’amore è per i coraggiosi,fan’“. Laperò è sembrata ...

