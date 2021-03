(Di lunedì 1 marzo 2021) “Bisognatutto: a cominciare da un partito che oggi non è in grado di parlare al paese in troppe realtà”. È uno dei passaggi dell’intervento di Giannialla Direzione del Pd in corso. “Questa è la mia opinione e quella di altri”, spiega all’Adnkronos. Per, Zingaretti all’assemblea del 13 e 14 marzo proponga una linea, una strategia. Indichi la segreteria con cuiperseguire quella linea. Su quella base “le componenti sceglieranno e sceglieranno i singoli in libertà ma finalmente sulla politica”.

FranzGardella : Cuperlo vuole rifondare il Pd - HuffPostItalia : Cuperlo vuole rifondare il Pd - ve10ve : RT @ve10ve: Anche Cuperlo vuole rifare il PCI. - ve10ve : Anche Cuperlo vuole rifare il PCI. -

Per, Zingaretti all'assemblea del 13 e 14 marzo proponga una linea, una strategia. Indichi la segreteria con cuiperseguire quella linea. Su quella base 'le componenti sceglieranno e ...... la responsabilità in qualità di mandante dell'assassinio", ha scritto su Facebook Gianni. ... Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha detto che l'amministrazione Biden"...Lui è molto critico: “la Lega dei decreti sicurezza torna al Viminale. Il Pd, che quei decreti sicurezza ha contribuito a cambiare, esce dal Viminale”. Lo dice Gianni Cuperlo, presidente della Fondazi ...Come Cuperlo, come Zingaretti. Come tanti. E Barbara non rinnega certo le sue radici, anzi non fa che confermarle a chiunque voglia conoscerle: “Ho sempre votato Pci finché è esistito. E amavo ...