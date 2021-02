Roma-Milan, infortunio muscolare per Calhanoglu: entra Brahim Diaz (Di domenica 28 febbraio 2021) Tegola per Stefano Pioli durante l’intervallo di Roma-Milan. Si è fatto male Hakan Calhanoglu che dovrà uscire dal campo al 45? per via di un problema muscolare. Tornato a disposizione da pochissimi giorni, in campo Brahim Diaz, dunque atteggiamento molto offensivo da parte dei rossoneri con il rientrante spagnolo che ritorna in campo per tutto il secondo tempo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Tegola per Stefano Pioli durante l’intervallo di. Si è fatto male Hakanche dovrà uscire dal campo al 45? per via di un problema. Tornato a disposizione da pochissimi giorni, in campo, dunque atteggiamento molto offensivo da parte dei rossoneri con il rinte spagnolo che ritorna in campo per tutto il secondo tempo. SportFace.

FIGCfemminile : ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto… - alexandreruiz : ?? Qui s'impose dimanche ? Roma : RT Milan : Fav - OfficialASRoma : ?? Quella di stasera sarà la nostra sfida numero 191 contro i rossoneri ?? 10 statistiche in vista di #RomaMilan, ma… - ftg_soccer : GOAL! Westerlo in Belgium First Division B Westerlo 4-0 Deinze GOAL! Roma in Italy Serie A Roma 1-1 Milan - tunguska65 : #RomaMilan ma adesso che ha pareggiato la #Roma danno un'altro rigore al #Milan ? -