Regno Unito, allarme Coldiretti: Dopo la Brexit storico crollo del 38,3% per l'export made in Italy (Di domenica 28 febbraio 2021) storico crollo del 38,3% delle esportazioni made in Italy in Gran Bretagna nel mese successivo alla Brexit per effetto degli ostacoli burocratici ed amministratici che frenano gli scambi commerciali. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nel mese di gennaio 2021, il primo Dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. I prodotti italiani più esportati in Gran Bretagna – sottolinea la Coldiretti – sono nell'ordine gli alimentari, i mezzi di trasporto, l'abbigliamento, i macchinari ed apparecchi e metalli che pagano un conto salato alla Brexit ma a diminuire sono anche le importazioni in Italia da Oltremanica che si riducono addirittura del 70,3% e riguardano ...

