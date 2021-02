Non è l’Arena, ospiti stasera, 28 febbraio 2021 (Di domenica 28 febbraio 2021) Questa sera, domenica 28 febbraio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la diciannovesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 28 febbraio 2021 Nel programma, con Pierpaolo Sileri, Guido Crosetto, Luigi De Magistris e Tommaso Cerno si parlerà del piano vaccinale e delle parole del premier Mario Draghi, che ha esortato il Consiglio Europeo ad accelerare a questo proposito. Si affronterà anche il cast mascherine, dopo l’arresto e le quattro misure preventive messe in atto dai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria, coordinati dalla Procura di Roma, per l’affidamento di 1,25 milioni di euro per il loro ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 28 febbraio 2021) Questa sera, domenica 28, dalle 20:30 su La 7, va in onda la diciannovesima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 28Nel programma, con Pierpaolo Sileri, Guido Crosetto, Luigi De Magistris e Tommaso Cerno si parlerà del piano vaccinale e delle parole del premier Mario Draghi, che ha esortato il Consiglio Europeo ad accelerare a questo proposito. Si affronterà anche il cast mascherine, dopo l’arresto e le quattro misure preventive messe in atto dai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria, coordinati dalla Procura di Roma, per l’affidamento di 1,25 milioni di euro per il loro ...

