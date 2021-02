John Gotti: una vita violenta tra mafia e vino pregiato (Di domenica 28 febbraio 2021) John Gotti, il padrino della famiglia Gambino l’uomo che scioglieva le vittime nell’alcol, accusato di 13 omicidi, era un amante del vino pregiato. Alla sua tavola da pranzo non è mai stata servita una bottiglia di vino scadente. Una notizia venuta alla luce nel momento in cui la sua collezione è stata messa in vendita. Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021), il padrino della famiglia Gambino l’uomo che scioglieva le vittime nell’alcol, accusato di 13 omicidi, era un amante del. Alla sua tavola da pranzo non è mai stata seruna bottiglia discadente. Una notizia venuta alla luce nel momento in cui la sua collezione è stata messa in vendita.

