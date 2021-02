Inter e Lukaku inarrestabili: 3-0 al Genoa, Milan e Juve più lontane. Preoccupano però le strategie di Suning (Di domenica 28 febbraio 2021) Inter avanti a colpi di tris. Mentre dalla Cina arrivano notizie inquietanti dalle strategie di Suning legate al calcio, la squadra di Antonio Conte continua a vincere e sembra essere sempre più lanciata verso la vittoria dello Scudetto. Contro un Genoa molle e con la testa già al Derby con la Samp, i nerazzurri dominano con i gol di Lukaku nel primo tempo, di Damian e Sanchez nella ripresa. A casa con il Covid Marotta, Antonello e Ausilio, davanti al solo Zanetti in tribuna per l'Inter arriva la quinta vittoria consecutiva in campionato (la nona di fila in casa), mentre il Genoa di Ballardini cade dopo sette risultati utili. In attesa del posticipo dell'Olimpico, i nerazzurri portano a sette i punti di vantaggio sul Milan e a dieci quelli su ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021)avanti a colpi di tris. Mentre dalla Cina arrivano notizie inquietanti dalledilegate al calcio, la squadra di Antonio Conte continua a vincere e sembra essere sempre più lanciata verso la vittoria dello Scudetto. Contro unmolle e con la testa già al Derby con la Samp, i nerazzurri dominano con i gol dinel primo tempo, di Damian e Sanchez nella ripresa. A casa con il Covid Marotta, Antonello e Ausilio, davanti al solo Zanetti in tribuna per l'arriva la quinta vittoria consecutiva in campionato (la nona di fila in casa), mentre ildi Ballardini cade dopo sette risultati utili. In attesa del posticipo dell'Olimpico, i nerazzurri portano a sette i punti di vantaggio sule a dieci quelli su ...

