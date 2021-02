In zona rossa e in tutti i Comuni più colpiti chiuse anche le scuole elementari e medie Villani (Cts): «Classi sicure, no stop totale» (Di domenica 28 febbraio 2021) Il parere del Cts in vista della formulazione del nuovo Dpcm . La preoccupazione del ministro Bianchi per la «perdita di socialità»: ma bisogna essere cauti con il virus. Congedi per i genitori Leggi su corriere (Di domenica 28 febbraio 2021) Il parere del Cts in vista della formulazione del nuovo Dpcm . La preoccupazione del ministro Bianchi per la «perdita di socialità»: ma bisogna essere cauti con il virus. Congedi per i genitori

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - goggiasofia : L’unica persona a esprimere il desiderio di prolungare la permanenza in zona rossa ... sono io. - VinceDiovisalvi : Basilicata,focolai in 4-5 comuni, media di 100 casi al giorno totali ,il resto dei comuni quasi tutti esenti. Il Mi… - FrancescaLupo15 : Non concordo con nessuna delle 2 fazioni su #Milano. Gli indignati son infastiditi che gli appelli in tv non abbian… -