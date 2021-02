Fiction NOI: Lino Guanciale e Aurora Ruffino nel cast della versione italiana di “This is us” (Di domenica 28 febbraio 2021) L’amatissima famiglia Pearson avrà una sua versione italiana! Ebbene sì, sono ufficialmente iniziate lo scorso 15 febbraio le riprese di Noi, adattamento italiano della serie cult di successo globale This is us, con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Le registrazioni della serie diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia dureranno 23 settimane tra Roma, Milano, Torino e Napoli. E così, mentre negli Stati Uniti la serie Nbc con protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore è giunta alla sua quinta fortunatissima stagione, grazie a una collaborazione tra Cattleya e Rai Fiction anche l’ammiraglia di Stato avrà modo di raccontare al suo pubblico la commovente storia di questo sorprendente family drama ... Leggi su tvsoap (Di domenica 28 febbraio 2021) L’amatissima famiglia Pearson avrà una sua! Ebbene sì, sono ufficialmente iniziate lo scorso 15 febbraio le riprese di Noi, adattamento italianoserie cult di successo globaleis us, con protagonisti. Le registrazioniserie diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia dureranno 23 settimane tra Roma, Milano, Torino e Napoli. E così, mentre negli Stati Uniti la serie Nbc con protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore è giunta alla sua quinta fortunatissima stagione, grazie a una collaborazione tra Cattleya e Raianche l’ammiraglia di Stato avrà modo di raccontare al suo pubblico la commovente storia di questo sorprendente family drama ...

