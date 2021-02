Ferrari: Le Mans è più di un’idea (Di domenica 28 febbraio 2021) La Ferrari potrebbe fare ritorno a Le Mans. In occasione della presentazione del team, Sainz e Leclerc, insieme a Mattia Binotto hanno parlato del futuro Ferrari nella corse di auto sportive. Elkann: “Servirà attenzione e voglia di vincere” Ferrari-Le Mans: Leclerc sarà il pilota anche nella 24 ore? Il monegasco Charles Leclerc ha parlato così in merito ad un suo futuro come pilota Ferrari nella 24 ore di Le Mans: “Amo Le Mans. Sono sempre stato un suo fan. Al momento il mio obiettivo è la Formula Uno ma se ci sarà un’opportunità sarò felice di unirmi al team“. Lascia dunque uno spiraglio aperto il pilota classe 1997 che si appresta a disputare la sua terza stagione con la scuderia del cavallino rampante. Anche Carlos Sainz ha espresso il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Lapotrebbe fare ritorno a Le. In occasione della presentazione del team, Sainz e Leclerc, insieme a Mattia Binotto hanno parlato del futuronella corse di auto sportive. Elkann: “Servirà attenzione e voglia di vincere”-Le: Leclerc sarà il pilota anche nella 24 ore? Il monegasco Charles Leclerc ha parlato così in merito ad un suo futuro come pilotanella 24 ore di Le: “Amo Le. Sono sempre stato un suo fan. Al momento il mio obiettivo è la Formula Uno ma se ci sarà un’opportunità sarò felice di unirmi al team“. Lascia dunque uno spiraglio aperto il pilota classe 1997 che si appresta a disputare la sua terza stagione con la scuderia del cavallino rampante. Anche Carlos Sainz ha espresso il ...

