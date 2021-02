Balzaretti sentenzia | “Se l’Inter vince col Genoa è fuga scudetto”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il pari della Juventus contro il Verona sa di match pointper l'Inter ed in generale per chi sta davanti in classifica ai bianconeri. Ne è convinto anche Federico, ex esterno di diverse squadre italiane, che ai microfoni di DAZN ha commentato il potenziale +10 dei nerazzurri sulla Vecchia Signora in caso di successo questo pomeriggio contro ilè sicuro: "Inter può essere"caption id="attachment 990695" align="alignnone" width="529"(getty images)/caption"È un fattore", ha dettosul potenziale +10 in classifica dell'Inter sulla Jvuentus. "La Juventus ha una partita da recuperare, è vero, mapuò iniziare la prima veradel campionato, senza dubbio". Un parere che ...