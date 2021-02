Treviso, due 13enni sequestrate e abusate da un operaio 45enne nel suo garage: conoscevano l’aguzzino (Di sabato 27 febbraio 2021) Due ragazzine di 13 anni sarebbero state sequestrate per tutta la notte e avrebbero subito violenza sessuale a Conegliano, nella provincia di Treviso. Le due giovanissime sarebbero state abusate da un operaio di 45 anni nel novembre 2020, per cui l’arresto è scattato dopo l’esito delle indagini e degli esami di laboratorio. Le famiglie avevano denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, allarmati dall’assenza delle figlie durante la notte dell’11 novembre scorso. Il giorno dopo, le 13enni sarebbero tornate a casa raccontando cosa avrebbero subito. Treviso, 13enni sequestrate e violentate Si sarebbero recate volontariamente a casa dell’operaio di 45 anni, che conoscevano, le due ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Due ragazzine di 13 anni sarebbero stateper tutta la notte e avrebbero subito violenza sessuale a Conegliano, nella provincia di. Le due giovanissime sarebbero stateda undi 45 anni nel novembre 2020, per cui l’arresto è scattato dopo l’esito delle indagini e degli esami di laboratorio. Le famiglie avevano denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, allarmati dall’assenza delle figlie durante la notte dell’11 novembre scorso. Il giorno dopo, lesarebbero tornate a casa raccontando cosa avrebbero subito.e violentate Si sarebbero recate volontariamente a casa dell’di 45 anni, che, le due ...

