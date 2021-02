Sci di fondo oggi | Mondiali 2021 | orari | tv | programma Skiathlon | italiani in gara

(Di sabato 27 febbraio 2021) Si riparte in quel di Oberstdorf, dove lo sci dioffreuna delle sue specialità più chiacchierate: la, quellain cui si effettua metà percorso a tecnica classica e l’altra metà a tecnica libera. Possibilità prossime allo zero per l’Italia di portare a casa una medaglia, anche per le scelte dei singoli: al maschile, infatti, Francesco De Fabiani ha deciso di puntare tutto sulla team sprint, sacrificando così questa competizione, nella quale c’è un mix di buoni fondisti ed emergenti di quest’annata. Al femminile, invece, i tentativi saranno più che altro riservati a un buon piazzamento. Therese Johaug proverà ancora una volta a imporre il proprio dominio tra le donne, mentre norvegesi e russi si daranno aspra battaglia tra gli uomini. Ledei...

...Polo della Federazione Italiana Sport Equestri - anche grazie alla preparazione delinnevato ...poltrona di Driade disegnata da Fabio Novembre e presentata in occasione dei Mondiali die ...Dunque, salta in maniera definitiva la stagione sciistica, visto che le piste dadovranno ...la riapertura delle attività economiche e la chiusura delle scuole è una contraddizione di". Si ...Si riparte in quel di Oberstdorf, dove lo sci di fondo offre oggi una delle sue specialità più chiacchierate: la skiathlon, quella gara in cui si effettua metà percorso a tecnica classica e l'altra me ...Ad Oberstdorf 2021 c'è una reginetta di bellezza: tutti pazzi per Nour Keyrouz, una bellissima sciatrice libanese che ha stregato i Mondiali ...