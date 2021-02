“Questa Europa è un disastro, sui vaccini ha sbagliato tutto”. Ora lo dice anche Prodi (Di sabato 27 febbraio 2021) “Nessuno dei grandi produttori europei è arrivato a fare il vaccino. E’ una cosa abbastanza strana, perché il dio dei vaccini è l’Istituto Pasteur”. Comincia a farsi qualche domanda sull’efficienza della Ue persino Romano Prodi, sommo sacerdote della “religione europeista”. Prodi boccia Ursula, Gentiloni e la commissione Ue L’ex premier è intervenuto all’incontro su “Democrazia e futuro dell’Europa: lo stato delle cose”, organizzato dalla scuola di formazione per “Architetti della Politica” PoliMiNa (“Politica Milano-Napoli”). E qui ha sollevato una serie di interrogativi, che un tempo ponevano solo i sovranisti. “I produttori sono extracomunitari – ha ipotizzato Prodi – e può darsi che abbiano favorito il loro governo, soprattutto quando Biden ha detto ‘facciamo una grandissima ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) “Nessuno dei grandi produttori europei è arrivato a fare il vaccino. E’ una cosa abbastanza strana, perché il dio deiè l’Istituto Pasteur”. Comincia a farsi qualche domanda sull’efficienza della Ue persino Romano, sommo sacerdote della “religione europeista”.boccia Ursula, Gentiloni e la commissione Ue L’ex premier è intervenuto all’incontro su “Democrazia e futuro dell’: lo stato delle cose”, organizzato dalla scuola di formazione per “Architetti della Politica” PoliMiNa (“Politica Milano-Napoli”). E qui ha sollevato una serie di interrogativi, che un tempo ponevano solo i sovranisti. “I produttori sono extracomunitari – ha ipotizzato– e può darsi che abbiano favorito il loro governo, sopratquando Biden ha detto ‘facciamo una grandissima ...

