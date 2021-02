Programmi TV di stasera, sabato 27 febbraio 2021. Su Rai1 in 1^ Tv «Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa» (Di sabato 27 febbraio 2021) Johannes Zirner e Kristin Suckow in Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa Rai1, ore 21.25: Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa - 1^Tv Film Tv di Claudia Garde del 2019, con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert. Prodotto in Germania. Durata: 182 minuti. Trama: La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 27 febbraio 2021) Johannes Zirner e Kristin Suckow inVon- Una, ore 21.25:Von– Una- 1^Tv Film Tv di Claudia Garde del 2019, con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert. Prodotto in Germania. Durata: 182 minuti. Trama: La giovane baronessaVon, a seguito della morte del padre, viene designata dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von, ...

