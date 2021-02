PlayStation Network down | segnalati diversi disguidi e problemi d' accesso

(Di sabato 27 febbraio 2021) Durante la notte, si sono verificati deiinaspettati ai server del, tali da aver rallentato, se non addirittura impedito, le funzionalità multiplayer dei titoli per le console Sony. Sfortunatamente, pare che anche a distanza di ore, il problema non sia ancora stato risolto: il sitoStatus, infatti, continua a segnalare in rosso le funzioni Giochi e Social, ovvero il multiplayer e la condivisione. Il messaggio, nello specifico, recita: "Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza.". Leggi altro...

