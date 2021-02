Inzaghi: “Sulla carta ci sono poche speranze col Napoli, se sta bene è impossibile” (Di sabato 27 febbraio 2021) Filippo Inzaghi, allenatore del benevento, ha presentato la sfida col Napoli in conferenza stampa. Stiamo bene e l’abbiamo dimostrato nelle ultime uscite. Sappiamo che ci attende una partita difficilissima contro il Napoli. La crisi degli azzurri? Mi fa sorridere visto che hanno battuto la Juve due settimane fa. Se il Napoli è al meglio diventa quasi impossibile fare risultato, hanno un reparto avanzato di altissimo livello ed erano in Europa fino a giovedì. Era una delle favorite per lo scudetto, è un avversario fortissimo. Sulla carta ci sono poche speranze, all’andata solo il capolavoro di Insigne la indirizzò a loro favore. Gattuso è un amico e un ottimo allenatore, guida una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Filippo, allenatore delvento, ha presentato la sfida colin conferenza stampa. Stiamoe l’abbiamo dimostrato nelle ultime uscite. Sappiamo che ci attende una partita difficilissima contro il. La crisi degli azzurri? Mi fa sorridere visto che hanno battuto la Juve due settimane fa. Se ilè al meglio diventa quasifare risultato, hanno un reparto avanzato di altissimo livello ed erano in Europa fino a giovedì. Era una delle favorite per lo scudetto, è un avversario fortissimo.ci, all’andata solo il capolavoro di Insigne la indirizzò a loro favore. Gattuso è un amico e un ottimo allenatore, guida una ...

OfficialSSLazio : #Inzaghi ?? 'Mi farà piacere rivedere #Klose, per me è stato un calciatore importante nel mio primo anno sulla panch… - napolista : Inzaghi: “Sulla carta ci sono poche speranze col Napoli, se sta bene è impossibile” L’allenatore del Benevento in c… - LI_SoloRAYA : Inzaghi: “Dobbiamo smaltire la sconfitta”. Verso Bologna, c’è Marusic sulla fascia. Lazio Torino: probabile rinvio… - LazionewsEu : Vi siete persi qualcosa? Ecco le news di oggi ???? #lazio #sslazio #lazionews #lazionewseu - Solo_La_Lazio : ?? Prove tattiche a Formello per la #Lazio ?? #Marusic torna sulla fascia ?? Leggi qui ?? -