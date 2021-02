Grande Fratello Vip 5, Semifinale: Ecco le Eliminate! (Di sabato 27 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, la Semifinale: discussioni, chiarimenti e immancabili sorprese. Due le eliminate dalla casa, una nuova finalista e un nuovo televoto aperto in vista dell’ultima puntata. Ecco tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 5, la Semifinale: Rosalinda eliminata al televoto contro Stefania Orlando! La Semifinale del Grande Fratello Vip 5 inizia subito con Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, entrambe al televoto. La scelta di Dayane Mello ha fatto molto discutere. Lei e Rosalinda sono riuscite a chiarirsi ma dopo la scorsa puntata è stato un continuo attacco alla modella tanto che Samantha De Grenet ha ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 27 febbraio 2021)Vip 5, la: discussioni, chiarimenti e immancabili sorprese. Due le eliminate dalla casa, una nuova finalista e un nuovo televoto aperto in vista dell’ultima puntata.tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.Vip 5, la: Rosalinda eliminata al televoto contro Stefania Orlando! LadelVip 5 inizia subito con Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, entrambe al televoto. La scelta di Dayane Mello ha fatto molto discutere. Lei e Rosalinda sono riuscite a chiarirsi ma dopo la scorsa puntata è stato un continuo attacco alla modella tanto che Samantha De Grenet ha ...

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - GrandeFratello : Una comunicazione importantissima da parte di Grande Fratello: la finale inizia ORA. Tocca ad Andrea sfidare uno de… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - ccaarmencita : RT @RacheleArcangel: «Perdere con Dayane no, con tutte le incoerenze no. Con Tommaso, che è una persona che stimo, ne sarei felice. È stato… - _ifollowrivers : RT @trashloger: Comunque appena finisce il grande fratello dobbiamo tutti festeggiare che manco a capodanno sono stati 5 mesi di agonia -