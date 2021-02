Fedez: “Sanremo? Ho un po’ d’ansia!” (Di sabato 27 febbraio 2021) Manca veramente poco all’inizio di Sanremo 2021, una kermesse preceduta dalle polemiche come sempre ma che quest’anno ha dovuto affrontare anche il rispetto delle norma anti-Covid che hanno imposto ad Amadeus e il suo staff un’organizzazione anomala ma soprattutto senza pubblico. Una mancanza quest’ultima che peserà sulla kermesse e che ha indotto la produzione a concentrare l’attenzione sulla musica in modo particolare. Tra i big che prenderanno parte alla gara anche Fedez, che in questo periodo sta vivendo un momento davvero speciale: oltre all’esibizione sul palco dell’Ariston insieme alla sua amica Francesca Michielin, con cui ha già collaborato in passato, Fedez sta per diventare papà per la seconda volta. Chiara Ferragni è infatti prossima al parto e sicuramente non accompagnerà il marito a Sanremo, lo seguirà ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Manca veramente poco all’inizio di2021, una kermesse preceduta dalle polemiche come sempre ma che quest’anno ha dovuto affrontare anche il rispetto delle norma anti-Covid che hanno imposto ad Amadeus e il suo staff un’organizzazione anomala ma soprattutto senza pubblico. Una mancanza quest’ultima che peserà sulla kermesse e che ha indotto la produzione a concentrare l’attenzione sulla musica in modo particolare. Tra i big che prenderanno parte alla gara anche, che in questo periodo sta vivendo un momento davvero speciale: oltre all’esibizione sul palco dell’Ariston insieme alla sua amica Francesca Michielin, con cui ha già collaborato in passato,sta per diventare papà per la seconda volta. Chiara Ferragni è infatti prossima al parto e sicuramente non accompagnerà il marito a, lo seguirà ...

