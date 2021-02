Conte | “L’Inter è la sfida più difficile della mia carriera | faremo di tutto per vincere”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il tecnico delAntonioha concesso un’intervista a “Il CorriereSera“, raccontandosi a 360 gradi: “Da giocatore avevo vinto, ma ho deciso di ripartire da zero e rimettermi in gioco. Spesso si dà per scontato che chi ha giocato nei top club sarà un ottimo allenatore, ma in realtà non è così.è lapiùmia, ma ci sono arrivato dopo un lungo percorso nel quale ho imparato molto“. “Dopo dieci anni senza trofei non è facile a livello mentale. Non basta lavorare solo sui giocatori, ma bisogna portare una mentalità vincente nel club. Gli allenatori bravi sono molti, ma non è facile spezzare alcuni equilibri e conseguire gli obiettivi prefissati. Ora basta cercare scuse o dare la ...