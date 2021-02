Attraversò tre volte l'Atlantico in kayak, è morto scalando il Kilimangiaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Un esploratore polacco di 74 anni, ingegnere in pensione, è morto sul Kilimangiaro dopo aver attraversato l'Atlantico per tre volte da solo in kayak. La morte di Aleksander Doba è stata annunciata sui... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 febbraio 2021) Un esploratore polacco di 74 anni, ingegnere in pensione, èsuldopo aver attraversato l'per treda solo in. La morte di Aleksander Doba è stata annunciata sui...

Runa010__ : RT @MediasetTgcom24: Attraversò tre volte l'Atlantico in kayak, è morto scalando il Kilimangiaro #AleksanderDoba - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Attraversò tre volte l'Atlantico in kayak, è morto scalando il Kilimangiaro #AleksanderDoba - AnaDono_ : RT @MediasetTgcom24: Attraversò tre volte l'Atlantico in kayak, è morto scalando il Kilimangiaro #AleksanderDoba - MediasetTgcom24 : Attraversò tre volte l'Atlantico in kayak, è morto scalando il Kilimangiaro #AleksanderDoba - SimonaDorian : RT @CineclubVittor1: Annunciato, attraverso un video, dai tre attori protagonisti, @TomHolland1996, @Zendaya e Jacob Batalon, il titolo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Attraversò tre Attraversò tre volte l'Atlantico in kayak, è morto scalando il Kilimangiaro Doba aveva attraversato l'Atlantico da solo e senza assistenza in tre occasioni. La prima traversata lo aveva portato da Dakar ad Acarau, in Brasile, tra ottobre 2010 e febbraio 2011, e la seconda da ...

Riqualificazione energetica, Superbonus per un quarto del'Erp Gli interventi individuati sono suddivisi in tre fasce di operatività: "La prima è quella prioritaria " ha precisato " ma abbiamo già iniziato a lavorare su altri interventi per approfittare di ...

Doba aveva attraversato l'Atlantico da solo e senza assistenza inoccasioni. La prima traversata lo aveva portato da Dakar ad Acarau, in Brasile, tra ottobre 2010 e febbraio 2011, e la seconda da ...Gli interventi individuati sono suddivisi infasce di operatività: "La prima è quella prioritaria " ha precisato " ma abbiamo già iniziato a lavorare su altri interventi per approfittare di ...