Uomini e Donne 26 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono classico e del Trono over (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Non per questo meno sorprese in serbo per gli spettatori, anzi. L’appuntamento odierno, secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, sarà caratterizzato alla presenza di entrambi i troni. Ce n’è per tutti i gusti quindi oggi, venerdì 26 febbraio. Si partirà con il confronto tra Riccardo e Roberta. I due sono ai ferri corti: la donna confiderà infatti di non sentirsi desiderata dal cavaliere, il quale, dispiaciuto, deciderà quindi di interrompere la conoscenza con lei per intraprenderne un’altra con una nuova dama. A quel punto, a sorpresa, Armando si farà di nuovo sotto per Roberta. L’uomo dirà infatti di averle teso una mano mentre da parte sua ha trovato un muro. Al centro dello studio dovrebbero sedere poi altre due coppie: Alessandra e Giancarlo, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ultima puntata della settimana di. Non per questo meno sorprese in serbo per gli spettatori, anzi. L’appuntamento odierno, secondo ledel Vicolo delle News, sarà caratterizzato alla presenza di entrambi i troni. Ce n’è per tutti i gusti quindi, venerdì 26. Si partirà con il confronto tra Riccardo e Roberta. I due sono ai ferri corti: la donna confiderà infatti di non sentirsi desiderata dal cavaliere, il quale, dispiaciuto, deciderà quindi di interrompere la conoscenza con lei per intraprenderne un’altra con una nuova dama. A quel punto, a sorpresa, Armando si farà di nuovo sotto per Roberta. L’uomo dirà infatti di averle teso una mano mentre da parte sua ha trovato un muro. Al centro dello studio dovrebbero sedere poi altre due coppie: Alessandra e Giancarlo, ...

