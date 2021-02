Ultimi sondaggi Tp: Fratelli d’Italia a meno di un punto dal Pd (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli italiani si dividono su Mario Draghi come prossimo presidente della Repubblica. La maggioranza relativa (39,7%) vedrebbe di buon occhio il premier al Quirinale. Un’altra percentuale (18,7%) preferirebbe che Draghi continuasse a fare il presidente del Consiglio fino alla fine della legislatura mentre il 32,3% ritiene l’attuale premier non adeguato a ricoprire la carica di capo dello Stato. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 22 e il 24 febbraio 2021. Fonte: Termometro PoliticoUltimi sondaggi Tp: cala la fiducia in Mario Draghi Intanto il neo premier continua a godere della fiducia di gran parte della cittadinanza (56,4%) anche se in calo rispetto alla precedente rilevazione. “Da subito più di metà degli italiani ha dichiarato di avere fiducia in Mario Draghi – spiega Gianni ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli italiani si dividono su Mario Draghi come prossimo presidente della Repubblica. La maggioranza relativa (39,7%) vedrebbe di buon occhio il premier al Quirinale. Un’altra percentuale (18,7%) preferirebbe che Draghi continuasse a fare il presidente del Consiglio fino alla fine della legislatura mentre il 32,3% ritiene l’attuale premier non adeguato a ricoprire la carica di capo dello Stato. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 22 e il 24 febbraio 2021. Fonte: Termometro PoliticoTp: cala la fiducia in Mario Draghi Intanto il neo premier continua a godere della fiducia di gran parte della cittadinanza (56,4%) anche se in calo rispetto alla precedente rilevazione. “Da subito più di metà degli italiani ha dichiarato di avere fiducia in Mario Draghi – spiega Gianni ...

