Prato, non riusciva a pagare i debiti: imprenditore si suicida. Fdi: "È la sconfitta di governi indegni" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non riusciva più a pagare i suoi debiti. Così, nella laboriosa Prato, un imprenditore si suicida. Era il titolare di un'agenzia di viaggi. «È l'ennesima dimostrazione – commenta Fdi attraverso le parole del senatore La Pietra – di governi indegni dei suoi cittadini. Quello di Conte, che non ha messo in campo risorse adeguate. Come di quello di Draghi, ancora fermo alla spartizione di poltrone». Sicuramente, una tragedia frutto della disperazione. Un imprenditore 68enne non ce la fa più a pagare i debiti. Strangolato dalla crisi. Oppresso dalla preoccupazione di mancate risposte ai bisogni e alle difficoltà lamentate dal settore. E alla fine di un lungo calvario, prima di morire l'uomo lascia un ...

