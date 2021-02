Ottavi Europa League 2020 2021 | programma | date e orari con Milan e Roma

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lazione deglidi finale della. Nelle serate di giovedì 11 e 18 marzo proseguirà il cammino europeo conavanti a seguito del passaggio del turno conquistato rispettivamente contro Stella Rossa e Braga. Un’altra doppia sfida attende le due italiane che proveranno nelle gare di andata e ritorno a conquistare il pass per i quarti: ecco lazione di tutte le partite che come di consueto saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport. ANDATADI FINALE (Giovedì 11 marzo, ore 18:55 e 21:00) Ajax-Young Boys Dinamo Kiev-Villarreal-Shakhtar Donetsk LAZIONE Olympiacos-Arsenal GNK Dinamo-Tottenham Manchester United-LA ...