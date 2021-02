Incendio divampa in un appartamento: tragico bilancio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 94enne sarebbe deceduto per le gravi ustioni , mentre la sorella, riporta Napoli Today , per le esalazioni ed il fumo che si era propagato nei locali. Il figlio del 94enne è, riuscito a mettersi ... Leggi su yeslife (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 94enne sarebbe deceduto per le gravi ustioni , mentre la sorella, riporta Napoli Today , per le esalazioni ed il fumo che si era propagato nei locali. Il figlio del 94enne è, riuscito a mettersi ...

