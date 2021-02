I numeri in chiaro della settimana. Taliani: «In ospedale entrano più pazienti di quanti ne escano. Il trend è preoccupante» – Il video (Di venerdì 26 febbraio 2021) In Italia continua ad aumentare il bilancio dei nuovi casi di contagio da Coronavirus che oggi, 26 febbraio, si attestano a +20.499 unità. Ieri erano +19.886. Il totale dei positivi, da inizio pandemia, è salito a 2.888.923, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 253 contro le 308 di ieri e le 318 del giorno prima: il totale dei decessi è di 97.227. Il tasso di positività è salito, passando dal 5,6% di ieri al 6,3% di oggi. In terapia intensiva sono entrati 26 nuovi pazienti per un totale di 2.168. «Il serbatoio si riempie ma non si svuota» Guardando alla tendenza dell’ultima settimana, «il serbatoio si riempie ma non si svuota», spiega Gloria Taliani, infettivologa e ordinaria di Malattie Infettive all’Università la ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) In Italia continua ad aumentare il bilancio dei nuovi casi di contagio da Coronavirus che oggi, 26 febbraio, si attestano a +20.499 unità. Ieri erano +19.886. Il totale dei positivi, da inizio pandemia, è salito a 2.888.923, secondo l’ultimo bollettino del ministeroSalute eProtezione civile. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 253 contro le 308 di ieri e le 318 del giorno prima: il totale dei decessi è di 97.227. Il tasso di positività è salito, passando dal 5,6% di ieri al 6,3% di oggi. In terapia intensiva sono entrati 26 nuoviper un totale di 2.168. «Il serbatoio si riempie ma non si svuota» Guardando alla tendenza dell’ultima, «il serbatoio si riempie ma non si svuota», spiega Gloria, infettivologa e ordinaria di Malattie Infettive all’Università la ...

