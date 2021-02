Gli Overture in radio con il brano “Baricentro”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “” è il nuovo singolo degli: ilè disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme digitali Disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streaming “” (Noize Hills Records), il nuovo singolo degli. “”, nuovodella band alessandrina, nasce dalla consapevolezza di voler trovare il proprio equilibrio,… L'articolo Corriere Nazionale.

Spiegano gli Overture a proposito del nuovo singolo: "'Baricentro' è il nostro nuovo punto di partenza. Con questo brano abbiamo voluto racchiudere e raccontare il nostro 2020 di musica, e di presa ...