G20 e Conte torna in classe. L'agenda di oggi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un venerdì pesante sotto il profilo degli appuntamenti in agenda quello di oggi. Atteso verso le 12.30 il Cdm chiamato a dare il via libera allo spacchettamento e conseguente riorganizzazione di alcuni ministeri, per far nascere ufficialmente i nuovi dicasteri della Transizione ecologica, del Turismo e dell'innovazione digitale. La riunione del Consiglio dei ministri potrebbe affrontare anche il tema della lotta al Covid con un nuovo Dpcm che Conterrà nuove e stringenti misure probabilmente fino a pasqua inclusa. Il giuramento di sottosegretari e viceministri dovrebbe invece slittare ai primi giorni della prossima settimana. Si rivede l'ex presidente del Consiglio Conte, che all'Università di Firenze terrà una Lectio Magistralis, nella sua prima uscita pubblica dopo il saluto a Palazzo Chigi. Ma c'è anche tanta economia in agenda.

