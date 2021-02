Daydreamer, anticipazioni 1-5 marzo: il capanno di Can va a fuoco (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le prossime puntate di Daydreamer ci riserveranno numerosi colpi di scena. Prima novità è il ritorno dell’appuntamento serale previsto per mercoledì 3 marzo a partire dalle 21:25. Nei nuovi episodi, vedremo che Can rinuncerà a partire dopo aver letto alcune pagine del libro di Sanem. La sua permanenza innescherà la reazione di Yigit, che arriverà a mandare a fuoco il capanno del fotografo. Daydreamer, trame 1-5 marzo: Can decide di restare Nelle nuove puntate di Daydreamer, Aziz verrà a sapere che Sanem verrà premiata come scrittrice dell’anno. Can saboterà di proposito la sua barca e chiederà a Sanem di poter restare alla tenuta sino a quando non verrà riparata, per stare accanto al padre. Sanem accetterà e lo sistemerà nel capanno che lui ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le prossime puntate dici riserveranno numerosi colpi di scena. Prima novità è il ritorno dell’appuntamento serale previsto per mercoledì 3a partire dalle 21:25. Nei nuovi episodi, vedremo che Can rinuncerà a partire dopo aver letto alcune pagine del libro di Sanem. La sua permanenza innescherà la reazione di Yigit, che arriverà a mandare aildel fotografo., trame 1-5: Can decide di restare Nelle nuove puntate di, Aziz verrà a sapere che Sanem verrà premiata come scrittrice dell’anno. Can saboterà di proposito la sua barca e chiederà a Sanem di poter restare alla tenuta sino a quando non verrà riparata, per stare accanto al padre. Sanem accetterà e lo sistemerà nelche lui ...

