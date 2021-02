Covid, balzo in avanti per la curva dei contagi in Campania: 11,23%. Undici morti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ulteriore balzo in avanti per la curva dei contagi in Campania dove il tasso di incidenza dei positivi oggi è dell’11,23%. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 2.519 (di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 22.416 tamponi esaminati. 171 sono risultati sintomatici. Ieri l’incidenza era del 10,08%. Undici le persone decedute, delle quali nove nelle ultime 48 ore, e 1779 le persone guarite. Aumentano i pazienti in terapia intensiva: ieri i posti letto occupati erano 131 ed oggi sono 144; mentre cala la degenza ordinaria dove ieri i posti letto occupati erano 1305 ed oggi 1294. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ulterioreinper ladeiindove il tasso di incidenza dei positivi oggi è dell’11,23%. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regionesono 2.519 (di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 22.416 tamponi esaminati. 171 sono risultati sintomatici. Ieri l’incidenza era del 10,08%.le persone decedute, delle quali nove nelle ultime 48 ore, e 1779 le persone guarite. Aumentano i pazienti in terapia intensiva: ieri i posti letto occupati erano 131 ed oggi sono 144; mentre cala la degenza ordinaria dove ieri i posti letto occupati erano 1305 ed oggi 1294. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

