Carcere per la professoressa che insulta gli studenti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - La Cassazione conferma il Carcere per l'insegnante aggressiva che insulta con termini volgari e offensivi gli alunni e li saluta con il dito medio. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - La Cassazione conferma ilper l'insegnante aggressiva checon termini volgari e offensivi gli alunni e li saluta con il dito medio.

amnestyitalia : ?? #PatrickZaki resterà in carcere per altri 45 giorni. Un accanimento crudele che deve finire subito. Patrick deve… - amnestyitalia : Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki. Serve un’azione forte da parte delle istituzioni italiane! Dire 'aspet… - 6000sardine : #PatrickZaki resterà in carcere per altri 45 giorni. Basta, non c’è più tempo. Firma la petizione:… - ggloriasparkles : ama il Twitter ha rischiato il carcere per te, palesati ???????? - Giadahsospesap1 : RT @FelipeMaryFanti: Tommy ti vediamooo Sappi che abbiamo combattuto contro il Brasile e rischiato il carcere per te #tzvip -