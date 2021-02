Atp Montpellier 2021: programma e orari di sabato 27 febbraio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 27 febbraio, per quanto concerne l’Atp di Montpellier 2021. In scena le semifinali, con Egor Gerasimov che dovrà vedersela con David Goffin, quest’ultimo favorito per l’approdo in finale. Peter Gojowczyk affronterà invece Roberto Bautista Agut, cercando l’ennesima impresa di una settimana da sogno. Di seguito il programma del penultimo atto dell’evento francese. COURT PATRICE DOMINGUEZ dalle ore 15.00 – Gerasimov vs (2) Goffin a seguire – Bautista Agut vs (Q) Gojowczyk SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il, glie l’ordine di gioco di27, per quanto concerne l’Atp di. In scena le semifinali, con Egor Gerasimov che dovrà vedersela con David Goffin, quest’ultimo favorito per l’approdo in finale. Peter Gojowczyk affronterà invece Roberto Bautista Agut, cercando l’ennesima impresa di una settimana da sogno. Di seguito ildel penultimo atto dell’evento francese. COURT PATRICE DOMINGUEZ dalle ore 15.00 – Gerasimov vs (2) Goffin a seguire – Bautista Agut vs (Q) Gojowczyk SportFace.

FiorinoLuca : RT @lorenzofares: Per la prima volta dal 2004 la finale del #opensuddefrance di Montpellier (fino al '09 Lione) non vedrà in campo un franc… - lorenzofares : Per la prima volta dal 2004 la finale del #opensuddefrance di Montpellier (fino al '09 Lione) non vedrà in campo un… - RaiSport : ?? #Sonego eliminato nei quarti dell'#Atp di #Montpellier Il tennista torinese battuto dal belga #Goffin per 6-4 6-4… - OA_Sport : Tennis: forfait di Jannik Sinner, che non giocherà l'ATP 500 di Rotterdam dopo i problemi alla schiena di Montpelli… - DanieleRaponi : ???? #Sonego eliminato nei quarti #ATPMontpellier battuto da ???? #Goffin 64 64 #OSDF21 #OpenSuddeFrance #Montpellier… -