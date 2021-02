Arriva la “tassa sugli abbracci” negli aeroporti | ecco quanto bisognerà pagare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Chi lo avrebbe mai detto che per uno avremmo dovuto? E invece è proprio quello che sta accadendo in Inghilterra e precisamente nell’aeroporto di Gatwick, a 45 km dalla capitale inglese. Aammonta la? Quasi 6 euro per un saluto di 10 minuti, oltre 17 euro per venti minuti, addirittura 29 euro per poter scambiare qualche chiacchierata per massimo mezz’ora. Chi decide di accompagnare una persona in automobile fino al terminal sarà quindi costretto al pedaggio. Ladiventa effettiva a Gatwick dall’8 marzo 2021 e il modello sarà probabilmente replicato anche nell’aeroporto di Heathrow. Come riportato dal Corriere, Jonathan Pollard, Chief commercial officer dello scalo di Gatwick, ha detto: “Non è un mistero che stiamo attraverso uno dei momenti più difficili e dobbiamo ...