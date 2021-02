A 11 anni intubata per Covid: "Non ha patologie pregresse" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Una ragazzina di 11 anni è ricoverata in rianimazione all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Non avrebbe patologie pregresse Una bambina di 11 anni è ricoverata in rianimazione all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna per complicanze dovute al Covid. Stando a quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, la piccola sarebbe stata intubata dopo aver riportato un rilevante deficit respiratorio. "Nessuna patologia pregressa" Il caso è esploso come un fulmine a ciel sereno, tanto da destare molta preoccupazione da parte dei sanitari che, sino a qualche giorno fa, non avevano mai registrato episodi di bambini necessitanti ventilazione assistita per via dell'infenzione da Coronavirus. Secondo quanto riferisce Repubblica.it, la piccola non avrebbe malattie ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Una ragazzina di 11è ricoverata in rianimazione all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Non avrebbeUna bambina di 11è ricoverata in rianimazione all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna per complicanze dovute al. Stando a quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, la piccola sarebbe statadopo aver riportato un rilevante deficit respiratorio. "Nessuna patologia pregressa" Il caso è esploso come un fulmine a ciel sereno, tanto da destare molta preoccupazione da parte dei sanitari che, sino a qualche giorno fa, non avevano mai registrato episodi di bambini necessitanti ventilazione assistita per via dell'infenzione da Coronavirus. Secondo quanto riferisce Repubblica.it, la piccola non avrebbe malattie ...

