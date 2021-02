Spuntano online le prime immagini del nuovo iMac. Via le cornici e spazio ai colori (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il noto leaker Jon Prosser traccia gli identikit dei nuovi iMac e Mac Pro con processore proprietario. iMac somiglierà al Pro Display XDR, ma arriverà in cinque colori. Mac Pro somiglierà, invece, ad uno sfortunato progetto dei tempi di Steve Jobs... Leggi su dday (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il noto leaker Jon Prosser traccia gli identikit dei nuovie Mac Pro con processore proprietario.somiglierà al Pro Display XDR, ma arriverà in cinque. Mac Pro somiglierà, invece, ad uno sfortunato progetto dei tempi di Steve Jobs...

