Sampdoria, problema muscolare per Torregrossa: la situazione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ernesto Torregrossa si è fermato ieri per un problema muscolare: le condizioni dell'attaccante della Sampdoria Ernesto Torregrossa, attaccante della Sampdoria, si è allenato a parte per un problema muscolare. A quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Torregrossa ha patito un affaticamento al soleo della gamba destra. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Nulla di serio, ma Claudio Ranieri non vuole correre rischi dato che dopo l'Atalanta c'è il Genoa e il Cagliari nel giro di una settimana. Per questo motivo è difficile che Torregrossa venga impiegato contro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini.

