(Di giovedì 25 febbraio 2021) Hanno acceso deie ne hanno gettati alcuni in un: solo l’intervento tempestivo degli agenti della Polizia Locale del VIII Gruppo Tintoretto ha evitato che le fiamme non si propagassero. E’ successo ieri sera, nei giardini di via Corinto, in zona San Paolo, quando una pattuglia della Polizia Locale – durante i consueti controlli per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute collettiva – ha notato i seidi nazionalità tunisina “all’opera”. I responsabili sono stati fermati e gli sono state contestate le violazioni per l’accensione di fuochi e per il mancato uso di mascherine. I controlli Nel corso dell’attività di vigilanza, svolta in collaborazione con personale della Polizia di Stato, Commissariato Colombo, gli agenti hanno fermato e sanzionato altre 8 persone, di età compresa tra i 18 ed i ...

CorriereCitta : Roma. Lanciano fumogeni e danno fuoco al cassonetto: il ‘divertimento’ di 6 giovani - Telebari : Bari, Torino e Roma lanciano il 'Festival letterario diffuso': dal 21 al 23 maggio nel capoluogo pugliese - #Bari… - Ilikepuglia : Bari, Torino e Roma lanciano un festival letterario diffuso da Nord a Sud - BariLive : Bari: Bari, Torino e Roma lanciano insieme il progetto di un festival letterario diffuso da nord a sud - mongarda1970 : @DanieleLoMonaco La dimensione di questo allenatore è il Lanciano.... Ad esclusione di una stagione al Sassuolo dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lanciano

BariLive

Ma lo è ancor di più il silenzio dei palazzi della politica e istituzionali di. A cominciare ... Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e l'Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati,...24/02/2021 BARI, TORINO EINSIEME IL PROGETTO DI UN FESTIVAL LETTERARIO DIFFUSO DA NORD A SUD UN MODELLO SOSTENIBILE DI SINERGIA PER I FESTIVAL ITALIANI L'assessora alle Culture Ines Pierucci rende noto che Bari, ...Ritorno dei sedicesimi di finale per le tre italiane. Roma con il pass per gli ottavi in tasca; Milan super favorito e Napoli in cerca dell'impresa ...Dramma familiare per Alisson Becker, ex portiere della Roma: il padre del ragazzo è stato trovato morto ... comune dello stato del Rio Grande do Sul. A lanciare l’allarme era stata la famiglia che da ...