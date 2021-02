Riforma pensioni, ultime: Draghi dimentica di parlarne? Riflessioni del CODS (Di giovedì 25 febbraio 2021) La tematica Riforma delle pensioni pare essere stata la grande assente nel programma che il Governo Draghi ha presentato chiedendo la fiducia, eppure questa é certamente uno dei nodi che il presidente del Consiglio e la sua squadra di Governo dovranno affrontare, la scadenza della quota 100 al 31/12/2021 é davvero prossima e per evitare il ‘famigerato’ scalone ed il ritorno totale all’uscita a 67 anni della Fornero, rispetto agli attuali 62 qualcosa ‘dal cilindro’ bisognerà tirar fuori. Draghi ed Orlando, l’attuale ministro del Lavoro e delle Politiche sociali lo sanno benissimo, così come sono cosci di doversi interfacciare sempre più con continuità con le parti sociali che hanno ben chiare le richieste delle singole categorie. Sono in molti dunque ad interrogarsi, post quota 100, quali protrebbero essere i piani di ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 25 febbraio 2021) La tematicadellepare essere stata la grande assente nel programma che il Governoha presentato chiedendo la fiducia, eppure questa é certamente uno dei nodi che il presidente del Consiglio e la sua squadra di Governo dovranno affrontare, la scadenza della quota 100 al 31/12/2021 é davvero prossima e per evitare il ‘famigerato’ scalone ed il ritorno totale all’uscita a 67 anni della Fornero, rispetto agli attuali 62 qualcosa ‘dal cilindro’ bisognerà tirar fuori.ed Orlando, l’attuale ministro del Lavoro e delle Politiche sociali lo sanno benissimo, così come sono cosci di doversi interfacciare sempre più con continuità con le parti sociali che hanno ben chiare le richieste delle singole categorie. Sono in molti dunque ad interrogarsi, post quota 100, quali protrebbero essere i piani di ...

